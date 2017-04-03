Через виверження Етни оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки на півдні Італії

Виверження вулкану розпочалось 27 лютого. Він почав викидати лаву і попіл.

18 березня через виверження Етни тимчасово зупинив роботу аеропорт другого за величиною сицилійського міста Катанія. Злітно-посадкова смугу аеропорту була вкрита шаром попелу. Всі рейси, які мали приземлитися в Катанії, були перенаправлені в інші аеропорти.

Нагадаємо, що Етна - найактивніший вулкан в Італії, найвищий та найактивніший вулкан Європи. Сама назва Етна походить від арабського і в перекладі означає "Гора вогню". За різними даними, у горі Етна розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів. В середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави.