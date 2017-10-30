На синей ветке киевского метро человек упал на рельсы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На Куреневско-Красноармейской линии человек упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.
Сообщается, что на синей ветке было приостановлено движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии из-за падения пассажира на рельсы на станции "Контрактовая площадь".
Сейчас движение поездов на синей ветке метро восстановлено. О состоянии здоровья пострадавшего человека не сообщается.
Как сообщал УНН, в Киеве возобновила работу станция метро "Крещатик" после "заминирования".