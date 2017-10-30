На синей ветке киевского метро человек упал на рельсы

Сообщается, что на синей ветке было приостановлено движение поездов на Куреневско-Красноармейской линии из-за падения пассажира на рельсы на станции "Контрактовая площадь".

Сейчас движение поездов на синей ветке метро восстановлено. О состоянии здоровья пострадавшего человека не сообщается.

Как сообщал УНН, в Киеве возобновила работу станция метро "Крещатик" после "заминирования".