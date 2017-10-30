На синій гілці київського метро людина впала на колії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Куренівсько-Червоноармійській лінії людина впала на колії. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.
Повідомляється, що на синій гілці було призупинено рух поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії через падіння пасажира на колію на станції "Контрактова площа".
Наразі рух поїздів на синій гілці метро відновлено. Про стан здоров'я постраждалої людини не повідомляється.
Як повідомляв УНН, у Києві відновили роботу станції метро "Хрещатик" після "замінування".