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На синій гілці київського метро людина впала на колії

На синій гілці київського метро людина впала на колії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Куренівсько-Червоноармійській лінії людина впала на колії. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.

Повідомляється, що на синій гілці було призупинено рух поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії через падіння пасажира на колію на станції "Контрактова площа".

Наразі рух поїздів на синій гілці метро відновлено. Про стан здоров'я постраждалої людини не повідомляється.

Як повідомляв УНН, у Києві відновили роботу станції метро "Хрещатик" після "замінування".

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