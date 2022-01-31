На шахте в Грузии произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. На угольной шахте Миндели в грузинском городе Ткибули произошел взрыв, в результате которого погиб шахтер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Новости-Грузия.
Детали
Взрыв произошел вечером 30 января.
В больницу доставили девять человек. Все пациенты находятся в тяжелом состоянии. Одного из пострадавших врачам спасти не удалось.
Пока причины взрыва неизвестны.
Напомним
В результате взрыва на российской угольной шахте “Листвяжная” в Кемеровской области погибло 52 человека.