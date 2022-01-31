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15 марта, 19:03 • 103793 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136835 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119728 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113536 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102726 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100410 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88597 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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На шахте в Грузии произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

На шахте в Грузии произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

Киев • УНН

 • 20446 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. На угольной шахте Миндели в грузинском городе Ткибули произошел взрыв, в результате которого погиб шахтер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Новости-Грузия.

Детали

Взрыв произошел вечером 30 января.

В больницу доставили девять человек. Все пациенты находятся в тяжелом состоянии. Одного из пострадавших врачам спасти не удалось.

Пока причины взрыва неизвестны.

Напомним

В результате взрыва на российской угольной шахте “Листвяжная” в Кемеровской области погибло 52 человека.

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