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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

На шахті у Грузії стався вибух, є загиблий та постраждалі

На шахті у Грузії стався вибух, є загиблий та постраждалі

Київ • УНН

 • 20447 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. На вугільній шахті Мінделі у грузинському місті Ткібулі стався вибух, внаслідок якого загинув шахтар. Про це повідомляє УНН із посиланням на Новости-Грузия.

Деталі

Вибух стався ввечері 30 січня.

У лікарню доправили дев'ятьох людей. Усі пацієнти перебувають у тяжкому стані. Одного з постраждалих лікарям врятувати не вдалося. 

Наразі причини вибуху невідомі.

Нагадаємо

Унаслідок вибуху на російській вугільній шахті “Листвяжна” у Кемеровській області загинуло 52 людини.

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