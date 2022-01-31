На шахті у Грузії стався вибух, є загиблий та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. На вугільній шахті Мінделі у грузинському місті Ткібулі стався вибух, внаслідок якого загинув шахтар. Про це повідомляє УНН із посиланням на Новости-Грузия.
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Вибух стався ввечері 30 січня.
У лікарню доправили дев'ятьох людей. Усі пацієнти перебувають у тяжкому стані. Одного з постраждалих лікарям врятувати не вдалося.
Наразі причини вибуху невідомі.
Нагадаємо
Унаслідок вибуху на російській вугільній шахті “Листвяжна” у Кемеровській області загинуло 52 людини.