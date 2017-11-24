На Русановском мосту в Киеве нашли повешенным мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Киеве на Русановском мосту нашли труп мужчины, висящий над водой. На место происшествия приезжали патрульные и следственно-оперативная группа Днепровского отделения полиции, сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.
“Для того что бы установить причины смерти мужчины необходимо внести дело в Единый реестр досудебных расследований и сделать судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств инцидента”, — сообщили в пресс-службе Полиции.
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Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти и личность погибшего.
Напомним, 16 ноября в результате падения с 14 этажа дома умерла 13-летняя девушка.
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