На Русановском мосту в Киеве нашли повешенным мужчину

“Для того что бы установить причины смерти мужчины необходимо внести дело в Единый реестр досудебных расследований и сделать судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств инцидента”, — сообщили в пресс-службе Полиции.

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Сейчас устанавливаются обстоятельства смерти и личность погибшего.

Напомним, 16 ноября в результате падения с 14 этажа дома умерла 13-летняя девушка.

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