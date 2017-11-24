На Русанівському мосту в Києві знайшли повішеним чоловіка

“Для того що б встановити причини смерті чоловіка необхідно внести справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань і зробити судово-медичну експертизу для встановлення всіх обставин інциденту”, — повідомили в прес-службі Поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині розслідують самогубство бійця АТО

Зараз встановлюються обставини смерті і особистість померлого.

Нагадаємо, 16 листопада внаслідок падіння з 14 поверху будинку померла 13-річна дівчина.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибух газу у Києві: одна із версій — спроба самогубства