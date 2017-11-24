На Русанівському мосту в Києві знайшли повішеним чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Києві на Русанівському мосту знайшли труп чоловіка, що висить над водою. На місце події приїжджали патрульні і слідчо-оперативна група Дніпровського відділення поліції, повідомили в прес-службі поліції Києва, передає УНН.
“Для того що б встановити причини смерті чоловіка необхідно внести справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань і зробити судово-медичну експертизу для встановлення всіх обставин інциденту”, — повідомили в прес-службі Поліції.
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Зараз встановлюються обставини смерті і особистість померлого.
Нагадаємо, 16 листопада внаслідок падіння з 14 поверху будинку померла 13-річна дівчина.
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