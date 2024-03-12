На Ровенщине шестиклассник получил ножевое ранение в живот во время школьной перемены

На Дубенщине полицейские устанавливают обстоятельства получения телесных повреждений шестиклассником в стенах школы. Делом занимаются ювенальные полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области, передает УНН.

В больницу сегодня обратилась женщина с 11-летним сыном, учеником одного из лицеев. Медики диагностировали у мальчика непроникающее ножевое ранение живота. Предварительно известно, что шестиклассника на перемене ударил в живот и порезал сверстник во время конфликта, когда потерпевший вступился за товарища. - сообщили в полиции.

Детали

По данным правоохранителей парень не сразу понял, что получил ранение, и отправился на урок. Позже ему стало плохо, он заметил порез и рассказал об этом однокласснику. Последний и обратился к школьной медсестре.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей.

Выяснять обстоятельства происшествия взялись ювенальные полицейские. По их данным второй участник конфликта объясняет, что таких последствий не хотел. И рассказал, что нож, который он носил с собой, он приобрел в местном магазине.

За действия школьника будут отвечать родители. Сейчас решается вопрос о привлечении их к админответственности.

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