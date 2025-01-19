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На Ровенщине сгорела деревянная церковь 1877 года

На Ровенщине сгорела деревянная церковь 1877 года

Киев  •  УНН

 • 7716 просмотра

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В Ровенской области полностью сгорела деревянная церковь, построенная в 1877 году. Пожар уничтожил все здание и церковное имущество, пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

В Ровенской области сгорела деревянная церковь 1877 года, огонь полностью уничтожил церковь и ее имущество, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила  Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пишет УНН.

На Ровенщине сгорела деревянная церковь 1877 года. На момент прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем. Пожар локализовали в 06:15, а ликвидировали - в 15:23»,

- говорится в сообщении.
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Отмечается, что огонь полностью уничтожил церковь и ее имущество.

«К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - указано в сообщении.

Под Киевом произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе, есть пострадавший - ГСЧС16.01.25, 12:16 • 22392 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП

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