В Ровенской области сгорела деревянная церковь 1877 года, огонь полностью уничтожил церковь и ее имущество, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пишет УНН.



На Ровенщине сгорела деревянная церковь 1877 года. На момент прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем. Пожар локализовали в 06:15, а ликвидировали - в 15:23», - говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь полностью уничтожил церковь и ее имущество.

«К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются», - указано в сообщении.

Под Киевом произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе, есть пострадавший - ГСЧС