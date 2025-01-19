У Рівненській області згоріла дерев'яна церква 1877 року, вогонь повністю знищив церкву та її майно, жертв і постраждалих немає. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), пише УНН.



На Рівненщині згоріла дерев'яна церква 1877 року. На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Пожежу локалізували о 06:15, а ліквідували - о 15:23", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогонь повністю знищив церкву та її майно.

"На щастя, жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", - зазначено в повідомленні.

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