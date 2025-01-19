На Рівненщині згоріла дерев'яна церква 1877 року
Київ • УНН
У Рівненській області повністю згоріла дерев'яна церква, збудована у 1877 році. Пожежа знищила всю будівлю та церковне майно, постраждалих немає, причини займання встановлюються.
У Рівненській області згоріла дерев'яна церква 1877 року, вогонь повністю знищив церкву та її майно, жертв і постраждалих немає. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), пише УНН.
На Рівненщині згоріла дерев'яна церква 1877 року. На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Пожежу локалізували о 06:15, а ліквідували - о 15:23",
Зазначається, що вогонь повністю знищив церкву та її майно.
"На щастя, жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", - зазначено в повідомленні.
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