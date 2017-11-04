На "Русском марше" в Москве задержали несколько десятков человек

"На 14:20 (13:20 по Киеву - ред.) известно как минимум о 20 задержанных сторонниках "Комитета нации и свободы", четырех сторонниках "Ассоциации народного сопротивления" и двоих сторонниках "Национал-революционного авангарда". Предположительно, задержаны еще 15 активистов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, полиция не пропустила часть согласованных ранее с мэрией баннеров, и после этого перестала пускать людей за рамки металлоискателей. Через какое-то время задержали всех оставшихся перед входом на митинг.