На "Російському марші" в Москві затримали кілька десятків людей

"На 14:20 (13:20 за Києвом - ред.) відомо щонайменше про 20 затриманих прихильників "Комітету нації і свободи", чотирьох прихильників "Асоціації народного опору" і двох прихильників "Націонал-революційного авангарду". Імовірно, затримані ще 15 активістів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, поліція не пропустила частину узгоджених раніше з мерією банерів, і після цього перестала пускати людей за рамки металошукачів. Через якийсь час затримали всіх, хто лишився перед входом на мітинг.