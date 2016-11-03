В Ровенской области задержали мужчину, который взял в заложницы собственную мать
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Ровенской области правоохранители задержали мужчину, который сегодня закрылся в доме вместе с матерью и, угрожая физической расправой, стрелял из оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Ривненской области.
Сообщение в полицию поступило сегодня, третьего ноября, около одиннадцати часов. Прибывшие к указанному дому, слышали из помещения голос женщины, которая кричала, чтобы правоохранители не подходили близко, потому что их могут застрелить. Вызвав на место происшествия бойцов спецподразделения "КОРД", работники полиции начали переговоры со злоумышленником.
В это время из дверей дома сумела выглянуть закрытая женщина. Полицейские буквально выдернули ее из квартиры и отвели в безопасное место. Выяснилось, что заложницей стала мать, которая сообщила полицейским, что в руках ее 30-летнего сына есть оружие неизвестного происхождения.
Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, оружие изъяли и направили на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.
Во время осмотра помещения полицейские установили, что мужчина совершил из пистолета четыре выстрела в потолок и один в стекло двери.
Мужчину доставили в Костопольскую больницу для прохождения освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения. После этого его направили в Орловскую психиатрическую больницу, где он уже ранее проходил лечение.
По факту дела проводится проверка, решается вопрос об открытии уголовного производства.