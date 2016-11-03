На Рівненщині затримали чоловіка, який взяв у заручницю власну матір
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Рівненщині правоохоронці затримали чоловіка, який сьогодні закрився у будинку разом із матір’ю і, погрожуючи фізичною розправою, стріляв зі зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції у Рівненські області.
Повідомлення до поліції надійшло сьогодні, третього листопада, близько одинадцятої години. Поліцейські, які прибули до вказаного будинку, чули з приміщення голос жінки, яка кричала, щоб правоохоронці не підходили близько, бо їх можуть застрелити. Викликавши на місце пригоди бійців спецпідрозділу “КОРД”, працівники поліції почали перемовини із зловмисником.
У цей час із дверей будинку зуміла визирнути зачинена жінка. Поліцейські буквально висмикнули її із помешкання і відвели у безпечне місце. З’ясувалося, що заручницею стала матір, яка повідомила поліцейським, що у руках її 30-річного сина є зброя невідомого походження.
Правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, зброю вилучили та направили на експертизу до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Під час огляду помешкання поліцейські встановили, що чоловік здійснив із пістолета чотири постріли у стелю та один у скло дверей.
Чоловіка доставили до Костопільської лікарні для проходження освідчення на предмет алкогольного та наркотичного сп’яніння. Після цього його направили до Орлівської психіатричної лікарні, де він вже раніше проходив лікування.
За фактом справи проводиться перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.