В Ровенской области в авто обнаружили почти 12 кг янтаря
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Ровенской области разоблачили двух человек, которые осуществляли покупку янтаря. В автомобиле было найдено около 12 кг камней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"Под процессуальным руководством Заричненского отдела Сарненскй местной прокуратуры начато досудебное расследование уголовного производства по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 240-1 УК Украины (незаконное приобретение и хранение янтаря, законность происхождения которого не подтверждена соответствующими документами)", - говорится в сообщении.
Так, 13 июля 2020 года в ходе отработки одного из населенных пунктов Заричненского района обнаружены двое лиц, осуществлявших покупку янтаря.
"Во время осмотра автомобиля указанных лиц под сиденьем и в багажном отделении обнаружены камни, внешне похожее на янтарь-сырец, общей массой 11,810 кг. Он вместе с автомобилем Audi изъяты. Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия", - добавили в прокуратуре .
Напомним, в Ровенской во время обысков обнаружили 142 кг янтаря-сырца, стоимость которого "черном рынке" составляет 1,4 млн грн.