В Ровенской области в авто обнаружили почти 12 кг янтаря

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 53529 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103305 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108237 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 135949 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111450 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132687 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102326 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102623 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104562 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102094 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Ровенской области в авто обнаружили почти 12 кг янтаря

В Ровенской области в авто обнаружили почти 12 кг янтаря

Киев  •  УНН

 • 27079 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Ровенской области разоблачили двух человек, которые осуществляли покупку янтаря. В автомобиле было найдено около 12 кг камней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

"Под процессуальным руководством Заричненского отдела Сарненскй местной прокуратуры начато досудебное расследование уголовного производства по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 240-1 УК Украины (незаконное приобретение и хранение янтаря, законность происхождения которого не подтверждена соответствующими документами)", - говорится в сообщении.

Так, 13 июля 2020 года в ходе отработки одного из населенных пунктов Заричненского района обнаружены двое лиц, осуществлявших покупку янтаря.

"Во время осмотра автомобиля указанных лиц под сиденьем и в багажном отделении обнаружены камни, внешне похожее на янтарь-сырец, общей массой 11,810 кг. Он вместе с автомобилем Audi изъяты. Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия", - добавили в прокуратуре .

Напомним, в Ровенской во время обысков обнаружили 142 кг янтаря-сырца, стоимость которого "черном рынке" составляет 1,4 млн грн.

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