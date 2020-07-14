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На Рівненщині в авто виявили майже 12 кг бурштину

На Рівненщині в авто виявили майже 12 кг бурштину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. На Рівненщині викрили двох осіб, які здійснювали купівлю бурштину. В автомобілі було знайдено майже 12 кг каміння. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Рівненської області.

"За процесуального керівництва Зарічненського відділу Сарненської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України (незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджена відповідними документами)", - йдеться у повідомленні.

Так, 13 липня 2020 року в ході відпрацювання одного з населених пунктів Зарічненського району виявлено двох осіб, які здійснювали купівлю бурштину.

"Під час проведення огляду автомобіля вказаних осіб під сидінням та в багажному відділенні виявлено каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, загальною масою 11,810 кг. Його, разом з автомобілем Audi вилучено. Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на Рівненщині під час обшуків виявили 142 кг бурштину-сирцю, вартість якого “чорному ринку” становить 1,4 млн грн.

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