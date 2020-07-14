На Рівненщині в авто виявили майже 12 кг бурштину

"За процесуального керівництва Зарічненського відділу Сарненської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України (незаконне придбання, зберігання та перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджена відповідними документами)", - йдеться у повідомленні.

Так, 13 липня 2020 року в ході відпрацювання одного з населених пунктів Зарічненського району виявлено двох осіб, які здійснювали купівлю бурштину.

"Під час проведення огляду автомобіля вказаних осіб під сидінням та в багажному відділенні виявлено каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, загальною масою 11,810 кг. Його, разом з автомобілем Audi вилучено. Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на Рівненщині під час обшуків виявили 142 кг бурштину-сирцю, вартість якого “чорному ринку” становить 1,4 млн грн.