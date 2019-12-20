В Ровенской области в поле нашли мертвым пропавшего мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Ровенской области в автомобиле в поле нашли тело мужчины, об исчезновении которого накануне сообщила его жена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Ровенской области.
"Об исчезновении 58-летнего жителя села Большие Межиричи в полицию сообщила жена вчера, 19 декабря, около 11:00", - говорится в сообщении.
Указано, что мужчина на автомобиле Chevrolet Lacetti поехал на работу в селе, где живет. С предприятия он выехал около 15 часов, однако домой не вернулся.
"Сегодня, 20 декабря, около 11:30 его разыскали в поле вблизи села Витков Гощанского района. 58-летний мужчина находился в автомобиле за рулем без признаков жизни. Во время поверхностного осмотра признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили", - сообщили в отделе коммуникации.
Указано, что тело умершего будут направят в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Напомним, в Тернопольской области пропавшего подростка нашли мертвым в поле.