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На Рівненщині у полі знайшли мертвим зниклого чоловіка

На Рівненщині у полі знайшли мертвим зниклого чоловіка

Київ • УНН

 • 13232 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. На Рівненщині в автомобілі у полі знайшли тіло чоловіка, про зникнення якого напередодні повідомила його дружина. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП Рівненської області.

"Про зникнення 58-річного жителя села Великі Межиричі до поліції повідомила дружина учора, 19 грудня, близько 11 години", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що чоловік на автомобілі Chevrolet Lacetti поїхав на роботу у селі, де мешкає. Із підприємства він виїхав близько 15 години, однак додому не повернувся.

"Сьогодні, 20 грудня, близько 11:30 його розшукали у полі поблизу села Витків Гощанського району. 58-річний чоловік перебував в автомобілі за кермом без ознак життя. Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті поліцейські не виявили", - повідомили у відділі комунікації.

Вказано, що тіло померлого направлятимуть в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину смерті.

За цим фактом триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Тернопільщині зниклого підлітка знайшли мертвим у полі.

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