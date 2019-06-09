В Ровенской области произошло смертельное ДТП с маршруткой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 чеврня. УНН. Смертельная дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 июня, около 12:30 вблизи села Ставок в Ровенской области, об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции области.
"Установлено, что столкнулись маршрутное такси сообщением "Злазне-Ровно" и автомобиль Mazda.
В результате ДТП погиб один человек, предварительно - это 22-летний житель Волынской области, который был за рулем легковушки. Известно, что в салоне иномарки находились пассажиры, которых доставили в больницу", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работали полицейские Костопольского отдела полиции и области.
Как сообщал УНН, 9 июня на подъездной дороге к трассе Киев - Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области перевернулась маршрутка.