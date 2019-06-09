В Ровенской области произошло смертельное ДТП с маршруткой

"Установлено, что столкнулись маршрутное такси сообщением "Злазне-Ровно" и автомобиль Mazda.

В результате ДТП погиб один человек, предварительно - это 22-летний житель Волынской области, который был за рулем легковушки. Известно, что в салоне иномарки находились пассажиры, которых доставили в больницу", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работали полицейские Костопольского отдела полиции и области.

Как сообщал УНН, 9 июня на подъездной дороге к трассе Киев - Чоп в Новоград-Волынском районе Житомирской области перевернулась маршрутка.