На Рівненщині сталася смертельна ДТП з маршруткою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 чеврня. УНН. Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 9 червня, близько 12:30 поблизу села Ставок У Рівненській області, про це УНН повідомили у прес-службі поліції області.
“Наразі встановлено, що зіткнулися маршрутне таксі сполученням „Злазне-Рівне“ та автомобіль Mazda.
Унаслідок ДТП загинула одна особа, попередньо — це 22-річний житель Волинської області, який був за кермом легковика. Відомо, що у салоні іномарки перебували пасажири, яких доставили до лікарні”, — повідомили у поліції.
На місці події працювали поліцейські Костопільського відділу поліції та області.
Як повідомляв УНН, 9 червня на під’їзній дорозі до траси Київ — Чоп у Новоград-Волинському районі Житомирської області перекинулася маршрутка.