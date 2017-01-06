В Ровенской области развернули 68 стационарных пунктов обогрева
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 января. УНН. сейчас 68 стационарных пунктов обогрева действуют в Ровенской области. Об этом корреспонденту УНН сообщил руководитель пресс-службы ГУ ГосЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник.
По его словам, большинство размещены на базах социальных и медицинских учреждений.
"В центре Ровно развернуто палатку, где можно согреться, выпить чаю и получить медицинскую помощь", - отметил Дмитрий Мельник.
Как сообщал УНН, со вчерашнего дня подразделения ровенских спасателей находятся на круглосуточном дежурстве. В общем, на службе из-за непогоды находится почти 200 человек и более 50 единиц техники. В резерве еще почти 190 спасателей и более 70 единиц техники .