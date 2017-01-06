На Рівненщині розгорнули 68 стаціонарних пунктів обігріву

За його словами, більшість розміщені на базах соціальних і медичних закладів.

“У центрі Рівного розгорнутий намет, де можна зігрітися, випити чаю та отримати медичну допомогу”, — зазначив Дмитро Мельник.

Як повідомляв УНН, відучора підрозділи рівненських рятувальників перебувають на цілодобовому чергуванні. Загалом, на службі через негоду перебуває майже 200 осіб і понад 50 одиниць техніки. У резерві ще майже 190 рятувальників і понад 70 одиниць техніки.