На Рівненщині розгорнули 68 стаціонарних пунктів обігріву
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Нині 68 стаціонарних пунктів обігріву діють в Рівненській області. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник прес-служби ГУ ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник.
За його словами, більшість розміщені на базах соціальних і медичних закладів.
“У центрі Рівного розгорнутий намет, де можна зігрітися, випити чаю та отримати медичну допомогу”, — зазначив Дмитро Мельник.
Як повідомляв УНН, відучора підрозділи рівненських рятувальників перебувають на цілодобовому чергуванні. Загалом, на службі через негоду перебуває майже 200 осіб і понад 50 одиниць техніки. У резерві ще майже 190 рятувальників і понад 70 одиниць техніки.