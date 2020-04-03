В Ровенской области подтвердили два новых случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Ровенской области, по состоянию на сегодняшнее утро, зафиксировано еще два новых случая заражения коронавирусом. Сейчас в области подтверждено 25 больных. Об этом в Facebook написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.
"По состоянию на утро 3 апреля в Ровенской области зафиксировано 2 новых случая на COVID-19. Это житель Ровно и жительница Здолбуновского района, контактировавшие с уже предварительно диагностированными больными. Таким образом, на настоящий момент, в области официально подтверждено 25 случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль.
Также он добавил, что две женщины, которым был установлен диагноз COVID-19, ждут на выписку. По результатам первого ПЦР-тестирования коронавируса у них нет, и в случае повторного лабораторного подтверждения его отсутствия они могут считаться такими, что выздоровели.
"Сейчас в Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов проверяют 18 подозрений на COVID-19. Большинство - с Сарненского района и города Ровно. Ожидаем в Ровенскую область поставку "Плаквенила", который используется при лечении коронавируса", - добавил Коваль.
Напомним, в Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 - летальные.