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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69784 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 82225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 95429 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92863 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90543 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 103332 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131082 просмотра

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В Ровенской области подтвердили два новых случая COVID-19

В Ровенской области подтвердили два новых случая COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12103 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Ровенской области, по состоянию на сегодняшнее утро, зафиксировано еще два новых случая заражения коронавирусом. Сейчас в области подтверждено 25 больных. Об этом в Facebook написал председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

"По состоянию на утро 3 апреля в Ровенской области зафиксировано 2 новых случая на COVID-19. Это житель Ровно и жительница Здолбуновского района, контактировавшие с уже предварительно диагностированными больными. Таким образом, на настоящий момент, в области официально подтверждено 25 случаев заболевания COVID-19", - написал Коваль.

Также он добавил, что две женщины, которым был установлен диагноз COVID-19, ждут на выписку. По результатам первого ПЦР-тестирования коронавируса у них нет, и в случае повторного лабораторного подтверждения его отсутствия они могут считаться такими, что выздоровели.

"Сейчас в Ровенском областном лабораторном центре с помощью ПЦР-тестов проверяют 18 подозрений на COVID-19. Большинство - с Сарненского района и города Ровно. Ожидаем в Ровенскую область поставку "Плаквенила", который используется при лечении коронавируса", - добавил Коваль.

Напомним, в Украине на утро 3 апреля зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 - летальные.

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