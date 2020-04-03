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На Рівненщині підтвердили два нових випадки COVID-19

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Рівненщині, станом на сьогоднішній ранок, зафіксовано ще два нових випадки зараження коронавірусом. Наразі в області підтверджено 25 хворих. Про це у Facebook написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, передає УНН.

“Станом на ранок, 3 квітня, на Рівненщині зафіксовано 2 нових випадки на COVID-19. Це житель Рівного та мешканка Здолбунівського району, які контактували із вже попередньо діагностованими хворими. Таким чином, станом на зараз, в області офіційно підтверджено 25 випадків захворювання на COVID-19”, — написав Коваль.

Також він додав, що дві жінки, яким було встановлено діагноз COVID-19, чекають на виписку. За результатами першого ПЛР-тестування коронавірусу у них немає, і у разі повторного лабораторного підтвердження його відсутності вони можуть вважатись такими, що одужали.

“Наразі в Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів перевіряють 18 підозр на COVID-19. Більшість — з Сарненського району і міста Рівного. Очікуємо на Рівненщину поставку "Плаквенілу“, який використовується при лікуванні коронавірусу”, — додав Коваль.

Нагадаємо, в Україні на ранок 3 квітня зафіксовано 942 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 23 — летальні.

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