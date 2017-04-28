Из-за замыкания электрощитовой в Ровенской области эвакуировали 21 человека
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Этой ночью пожарные эвакуировали почти всех жителей улицы Галицкого частного сектора в райцентре Дубно. Из домов вывели 21 человека из-за замыкания электрощитовой, сообщил инспектор пресс-службы управления ГСЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник, передает УНН.
“Людей эвакуировали на случай возгорания мощной электрощитовой. К счастью, этого не произошло. Причина замыкания еще устанавливается”, — отметил Д.Мельник.
Энергетики устанавливают причину замыкания.
Напомним, 9 апреля в Харькове спасатели сняли с электрической опоры на территории электроподстанции двух подростков, которые были поражены током и получили ожоги.