На Рівненщині через замикання електрощитової евакуювали 21 людину
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Цієї ночі пожежники евакуювали майже всіх жителів вулиці Галицького приватного сектору в райцентрі Дубно. З будинків вивели 21 людину через замикання електрощитової, повідомив інспектор прес-служби управління ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник, передає УНН.
“Людей евакуювали на випадок загорання потужної електрощитової. На щастя, цього не сталося. Причина замикання ще встановлюється”, — зазначив Д.Мельник.
Енергетики встановлюють причину замикання.
Нагадаємо, 9 квітня у Харкові рятувальники зняли з електричної опори на території електропідстанції двох підлітків, які були уражені струмом та отримали опіки.