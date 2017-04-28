На Рівненщині через замикання електрощитової евакуювали 21 людину

“Людей евакуювали на випадок загорання потужної електрощитової. На щастя, цього не сталося. Причина замикання ще встановлюється”, — зазначив Д.Мельник.

Енергетики встановлюють причину замикання.

Нагадаємо, 9 квітня у Харкові рятувальники зняли з електричної опори на території електропідстанції двох підлітків, які були уражені струмом та отримали опіки.