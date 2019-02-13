На рынке жилой недвижимости нет переизбытка "метров" - эксперты

В то же время эксперты отмечают рост на рынке первичной жилой недвижимости количества предложений эконом и комфорт-класса, а также сокращение площади продаваемых квартир.

“Популярный тезис о том, что на строительном рынке сегодня существует огромный навес предложения, который давит на цены, и стоимость квартир в следующие годы будет расти темпами, существенно уступающими динамике ВВП, на мой взгляд, не корректен", - отмечает экономист Григорий Кукуруза.

Он напомнил, что, только по официальным данным, соотношение располагаемого жилого фонда на душу населения в Киеве остается на том же уровне, что и 10 лет назад. И это без учета амортизации.

"Во-вторых, количество людей с оккупированных территорий, которые мигрировали в Киев, но официально нигде не зарегистрированы, оценивается еще приблизительно в 0,5-0,7 млн человек или 20% от официального населения Киева", - считает эксперт.

Он также отметил рост количества проблемных застроек. Кроме того, застройщики принимают курсовые убытки, сопровождающие девальвацию 2014-2015 годов, на себя. То есть, текущий уровень цен уже является для них пороговым.

“Таким образом, если мы не столкнемся с новым кризисом в мировых финансах и котировки сырьевых останутся хотя бы на текущем уровне - цены на недвижимость продолжат восстанавливаться, а сезонное укрепление гривны усилит данный рост вплоть до августа, сезонна традиционной коррекции”, – дополнил экономист.

Как сообщал УНН, в Украине высокий запрос на жилье, а в последние годы инвесторы стали отдавать предпочтение новостройкам. Как рассказал президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, запрос на новые объекты от застройщика очень велик.

"Запрос на новые объекты, по крайней мере, в "Киевгорстрое", очень велик. Как и потребность людей в жилье в целом. Что касается себестоимости строительства, то, по мнению наших аналитиков, и по мнению других экспертов отрасли, она будет и дальше расти. Прогнозируем рост на 15-20%", - рассказал Кушнир.

Прогнозируя рост цен, застройщик обратил внимание на целый ряд финансовых инструментов, которыми может воспользоваться инвестор. Речь идет о скидке при полной оплате жилья, об рассрочке, ипотеке или же долевом участии. Последние три инструмента делают возможным приобретение жилья при условии отсутствия у потенциального инвестора всей суммы стоимости жилья.

"Программы лояльности были, есть и будут. Все квартиры от "Киевгорстроя" можно купить за полную стоимость со скидкой, в рассрочку или с помощью ипотечного кредита, как единолично, так и при долевом участии. У каждой программы свои преимущества. Покупая на этапе "котлована", человек имеет не только самую низкую стоимость квадратного метра, но и широкий выбор планировок, а если еще и за полную стоимость, то экономия на покупке составляет до 10-15%, это существенные суммы", - пояснил президент холдинга.