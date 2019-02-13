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На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" - експерти

На ринку житлової нерухомості немає надлишку "метрів" - експерти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. На ринку нерухомості немає проблеми "навісу зайвої пропозиції", обсяг площ, що вводяться в експлуатацію, підкріплений відповідним зростанням попиту з боку переселенців і інших категорій населення. Про це в аналітичному звіті пише консалтингова група IMF group Ukraine, повідомляє УНН.

Водночас експерти відзначають зростання на ринку первинної житлової нерухомості кількості пропозицій економ- і комфорт-класу, а також скорочення площі продаваних квартир.

"Популярна теза про те, що на будівельному ринку сьогодні існує величезний навіс пропозиції, який тисне на ціни, і вартість квартир в наступні роки буде рости темпами, що істотно поступаються динаміці ВВП, на мій погляд, не коректна", - відзначає економіст Григорій Кукуруза.

Він нагадав, що, тільки за офіційними даними, співвідношення наявного житлового фонду на душу населення в Києві залишається на тому ж рівні, що і 10 років тому. І це без урахування амортизації.

"По-друге, кількість людей з окупованих територій, які мігрували до Києва, але офіційно ніде не зареєстровані, оцінюється ще приблизно в 0,5-0,7 млн осіб або 20% від офіційного населення Києва", - вважає експерт.

Він також відзначив зростання кількості проблемних забудов. Крім того, забудовники беруть курсові збитки, які супроводжують девальвацію 2014-2015 років, на себе. Тобто, поточний рівень цін вже є для них пороговим.

"Таким чином, якщо ми не зіткнемося з новою кризою у світових фінансах і котирування сировинних залишаться хоча б на поточному рівні - ціни на нерухомість продовжать відновлюватися, а сезонне зміцнення гривні посилить це зростання аж до серпня, сезонної традиційної корекції", - доповнив економіст.

Як повідомляв УНН, в Україні високий запит на житло, а в останні роки інвестори стали віддавати перевагу новобудовам. Як розповів президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, запит на нові об'єкти від забудовника дуже великий.

"Запит на нові об'єкти, щонайменше, у "Київміськбуді", дуже великий. Як і потреба людей в житлі в цілому. Що стосується собівартості будівництва, то, на думку наших аналітиків, і на думку інших експертів галузі, вона буде і далі рости. Прогнозуємо зростання на 15-20%", - розповів Кушнір.

Прогнозуючи зростання цін, забудовник звернув увагу на низку фінансових інструментів, якими може скористатися інвестор. Йдеться про знижку при повній оплаті житла, про розстрочку, іпотеку або ж пайову участь. Останні три інструменти роблять можливим придбання житла за умови відсутності у потенційного інвестора всієї суми вартості житла.

"Програми лояльності були, є і будуть. Усі квартири від "Київміськбуду" можна купити за повну вартість зі знижкою, в розстрочку або за допомогою іпотечного кредиту, як одноосібно, так і при пайовій участі. У кожної програми свої переваги. Купуючи на етапі "котловану", людина має не тільки найнижчу вартість квадратного метра, а й широкий вибір планувань, а якщо ще й за повну вартість, то економія на покупці становить до 10-15%, це істотні суми", - пояснив президент холдингу.

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