На реках карпатского региона ожидаются подъемы воды до 1 метра

При значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, в горных районах -локальных селевых потоков.

Напомним, в ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15.