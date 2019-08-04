На реках карпатского региона ожидаются подъемы воды до 1 метра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. По прогнозам Укргидрометцентра, 4 августа на реках бассейнов Днестра (в пределах Ивано-Франковской области), Прута, Сирет, реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями без негативных последствий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
При значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, в горных районах -локальных селевых потоков.
Напомним, в ночь с 3 на 4 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 40 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Одесская - 25, Кировоградская - 15.