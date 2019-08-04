На річках карпатського регіону очікуються підйоми води до 1 метра
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. За прогнозами УкрГідрометцентру, 4 серпня на рiчках басейнів Днiстра (в межах Iвано-Франкiвської області), Прута, Сiрету, річках Закарпаття очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями без негативних наслідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
При значних дощах можливе формування мiсцевого схилового стоку, в гiрських районах –локальних селевих потокiв.
Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15.