На річках карпатського регіону очікуються підйоми води до 1 метра

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В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. За прогнозами УкрГідрометцентру, 4 серпня на рiчках басейнів Днiстра (в межах Iвано-Франкiвської області), Прута, Сiрету, річках Закарпаття очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями без негативних наслідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

При значних дощах можливе формування мiсцевого схилового стоку, в гiрських районах –локальних селевих потокiв.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15.

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