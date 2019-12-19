На ремонте моста в Станице Луганской чиновники пытались заработать более 10 млн грн - ГПУ

"19 декабря 2019 года под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства моста через р. Северский Донец в Станично-Луганском районе. По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

Указано, что следствие считает, что упомянутой коммерческой структурой с привлечением субподрядной организации проведения работы по капитальному ремонту моста через р. Северский Донец в Станично-Луганском районе, объемы и стоимость которых, по данным следствия, значительно завышены.

"Предварительно установлено, что указанные лица имели целью присвоить бюджетные средства на общую сумму более 10 млн грн", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Его осуществляют следователи СУ ГУНП в Луганской области.

Проводятся следственные действия, судебные экспертизы с целью установления объема нанесенного ущерба.

Напомним, 7 июля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет восстановить мост в Станице Луганской.

Его открыли 20 ноября 2019 года.

Также напомним, мост через Северский Донец в Станице Луганской боевики взорвали 21 января 2015 года.