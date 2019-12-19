На ремонті моста у Станиці Луганській чиновники намагались заробити понад 10 млн грн - ГПУ

КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Луганщині викрили факти зловживання та розкрадання бюджетних коштів держслужбовцями під час капітального ремонту мосту у Станиці Луганській. Зазначені особи мали на меті привласнити бюджетні кошти на понад 10 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.