На ремонті моста у Станиці Луганській чиновники намагались заробити понад 10 млн грн - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. На Луганщині викрили факти зловживання та розкрадання бюджетних коштів держслужбовцями під час капітального ремонту мосту у Станиці Луганській. Зазначені особи мали на меті привласнити бюджетні кошти на понад 10 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
“19 грудня 2019 року за процесуального керівництва прокуратури Луганської області проведено ряд обшуків, у ході яких вилучені документи щодо проведення капітального будівництва мосту через р. Сіверський Донець у Станично-Луганському районі. За матеріалами слідства, службові особи одного з управлінь Луганської обласної державної адміністрації ймовірно увійшли у змову зі службовими особами ряду комерційних структур з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт об’єктів інфраструктури області”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що слідство вважає, що згаданою комерційною структурою із залученням субпідрядної організації проведено роботи з капітального ремонту мосту через р. Сіверський Донець у Станично-Луганському районі, об’єми та вартість яких, за даними слідства, значно завищені.
“Попередньо встановлено, що зазначені особи мали на меті привласнити бюджетні кошти на загальну суму понад 10 млн грн”, — зазначили в пресслужбі.
Повідомляється, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Його здійснюють слідчі СУ ГУНП в Луганській області.
Проводяться слідчі дії, судові експертизи з метою встановлення обсягу завданих збитків.
Нагадаємо, 7 липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче відбудувати міст в Станиці Луганській.
Його відкрили 20 листопада 2019 року.
Також нагадаємо, міст у через Сіверський Донець у Станиці Луганській бойовики підірвали 21 січня 2015 року.