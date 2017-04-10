На ремонт дорог во Львовской области за перевыполнение на таможне поступит около 1 млрд грн - В.Омелян

"На этот год надеемся дополнительно к государственным средствам аккумулировать до миллиарда гривен на дороги. Мы имеем поддержку со стороны Правительства Польши - 100 млн. Это деньги для Украины, которые будут использованы на восстановление дорог и развитие контрольно-пропускных пунктов. Это делается специально для того, чтобы с получением безвиза украинские граждане не имели очередей на границе, в которых надо простаивать часами", - сообщил министр.

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В свою очередь председатель Львовской ОГА Олег Синютка добавил, что за первый квартал в бюджет от перевыполнения таможенных платежей поступит более чем 330 млн грн, половина из которых пойдет на ремонт дорог Львовской области.