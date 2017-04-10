На ремонт доріг на Львівщині від перевиконання на митниці надійде близько 1 млрд грн – В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На ремонт доріг у Львівській області у цьому році має надійти від перевиконання планових надходжень на українській митниці близько 1 млрд грн. Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції у Львові, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
“На цей рік сподіваємося додатково до державних коштів закумулювати до мільярда гривень на дороги. Ми маємо підтримку з боку Уряду Польщі — 100 мільйонів. Це гроші для України, які буде використано на відновлення автошляхів та розбудову контрольно-пропускних пунктів. Це робиться спеціально для того, щоб із отриманням безвізу українські громадяни не мали черг на кордоні, в яких треба простоювати годинами”, — повідомив міністр.
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У свою чергу голова Львівської ОДА Олег Синютка додав, що за перший квартал до бюджету від перевиконання митних платежів поступить більш, як 330 млн грн, половина з яких піде на ремонт доріг Львівщини.