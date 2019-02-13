На ремонт аварийного коллектора в Бердянске нужно уже более 30 млн грн

"Для ремонта аварийного коллектора необходимо более 30 млн гривен. Сейчас готовится пакет документов в центральные органы исполнительной власти о выделении средств из резервного фонда государственного бюджета в объеме 37,8 млн грн ", - сообщила Егорова.



По ее словам, на ликвидацию аварии на этом коллекторе из областного бюджета Запорожской области уже выделили 1 млн грн и 1,8 млн из городского бюджета Бердянска.



В то же время эксперты, проведя техническое обследование всего коллектора, отметили, что ремонтировать нужно не 158 метров коллектора, который поврежден, а участок длиной более 1 километра.



"Вчера специалисты, с помощью специального оборудования, дрона, обследовали всю длину существующего коллектора, для определения его состояния. В заключении: коррозия по всему периметру, а от так нужно заменять более 1 километра участка коллектора", - отметила она.



Она добавила, что главная задача отремонтировать этот коллектор к началу курортного сезона.



Всего в период с 27.01.2019 по 4.02.2019 произошло обрушение коллектора на девяти участках. Сейчас для предотвращения возникновения экологической катастрофы и недопущения разлива стоков территории города и акватории Азовского моря, временная схема перекачки городских стоков, которую смонтировали на прошлой неделе.



Напомним, авария на главном городском коллекторе произошла 27 января с обвалом (сразу в четырех местах). Этот коллектор отводит до 80% стоков города.



Ранее сообщалось, что на ликвидацию аварий на коллекторе в Бердянске нужно более 20 млн грн.