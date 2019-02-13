На ремонт аварійного колектора в Бердянську потрібно вже понад 30 млн грн

“Для ремонту аварійного колектора потрібно понад 30 мільйонів гривень. Наразі готується пакет документів до центральних органів виконавчої влади щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету в обсязі 37,8 млн грн”, - повідомила Єгорова.



За її словами , на ліквідацію аварії на цьому колекторі з обласного бюджету Запорізької області вже виділили 1 млн грн та 1,8 млн з міського бюджету Бердянська.



Водночас експерти, провівши технічне обстеження всього колектора, зазначили, що ремонтувати потрібно не 158 метрів колектора, який пошкоджено, а ділянку довжиною більше 1 кілометра.



“Вчора спеціалісти, за допомогою спеціального обладнання, дрону, обстежили всю довжину існуючого колектора, для визначення його стану. У висновку: корозія по всьому периметру, а від так потрібно замінювати понад 1 кілометра ділянки колектора”, - зазначила вона.



Вона додала, що головне завдання відремонтувати цей колектор до початку курортного сезону.



Загалом у період з 27.01.2019 по 4.02.2019 відбулося обрушення колектора на дев’яти ділянках. Наразі для запобігання виникненню екологічної катастрофи і недопущення розливу стоків територією міста та акваторією Азовського моря, тимчасова схема перекачки міських стоків, яку змонтували минулого тижня.



Нагадаємо, аварія на головному міському колекторі сталась 27 січня з обвалом (одразу в чотирьох місцях). Цей колектор відводить до 80% стоків міста.



Раніше повідомлялося, що на ліквідацію аварій на колекторі у Бердянську потрібно понад 20 млн грн.