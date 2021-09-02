На реформы в Украине США выделит более 460 млн долларов до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Реформа управления имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей, поэтому для этого США инвестируют в Украину более 463 млн долларов в этом году. Об этом говорится в говорится в тексте заявления о стратегическом партнерстве США и Украины, пишет УНН.
Цитата
“Украина предана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. С этой целью Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании КСП”, - говорится в тексте заявления.
В поддержку усилий Украины по воплощению реформ Правительство США с 2014 года предоставил Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи этого года, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализация, приватизацию и судебную реформу.
Напомним
Украина и США опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.
США предоставят Украине более 3 млрд долл. после подписания меморандума о взаимопонимании. Это будет включать в себя дополнительные противотанковые системы Javelin и прочие летальные и нелетального возможности.