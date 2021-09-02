На реформи в Україні США виділить понад 460 млн доларів до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Реформа управління має вирішальне значення для забезпечення функціонування демократії на благо людей, тому для цього США інвестують в Україну понад 463 млн доларів цього року. Про це йдеться у йдеться у тексті заяви про стратегічне партнерство США та України, пише УНН.
Цитата
“Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість. З цією метою Україна розробляє амбітний та всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні КСП”, — йдеться у тексті заяви.
На підтримку зусиль України з втілення реформ Уряд США з 2014 року надав Україні майже 2 мільярди доларів допомоги на розвиток та планує виділити понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, у тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу.
Нагадаємо
Україна і США опублікували спільну заяву, що стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”. Про це повідомляється на сайті глави української держави.
США нададуть Україні понад 3 млрд дол. після підписання меморандуму про взаєморозуміння. Це буде включати в себе додаткові протитанкові системи Javelin й інші захисні летальні і нелетальної можливості.