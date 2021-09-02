На реформи в Україні США виділить понад 460 млн доларів до кінця року

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“Україна віддана пріоритезації реформ, які посилюють її демократичні інститути, зміцнюють права людини та забезпечують справедливість. З цією метою Україна розробляє амбітний та всеосяжний План трансформації, який буде розглянуто на наступному засіданні КСП”, — йдеться у тексті заяви.

На підтримку зусиль України з втілення реформ Уряд США з 2014 року надав Україні майже 2 мільярди доларів допомоги на розвиток та планує виділити понад 463 мільйони доларів допомоги цього року, у тому числі на програми, орієнтовані на демократію, права людини, місцеве управління та децентралізацію, приватизацію й судову реформу.

Нагадаємо

Україна і США опублікували спільну заяву, що стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”. Про це повідомляється на сайті глави української держави.

США нададуть Україні понад 3 млрд дол. після підписання меморандуму про взаєморозуміння. Це буде включати в себе додаткові протитанкові системи Javelin й інші захисні летальні і нелетальної можливості.