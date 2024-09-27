В пункте пропуска "Ужгород" на границе Словакии 30 сентября ограничат движение грузовиков

В пункте пропуска "Вишне Немецке - Ужгород" 30 сентября будет частично ограничено движение грузовиков, предупредили в пятницу в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

"Таможня Словацкой Республики сообщает о временных ограничениях движения грузового транспорта в пункте пропуска "Вишне Немецке - Ужгород", - говорится в сообщении.

Как указано, 30 сентября 2024 года с 8:00 до 18:00 будет частично ограничено движение грузов в связи с техническим обслуживанием дорожно-осевых весов на словацкой стороне границы.

В этот период движение, как сообщается, будет организовано по одной полосе, которая будет обозначена временной дорожной разметкой. Водителей транспортных средств просят быть внимательными и следовать указаниям временных дорожных знаков и местных служб.

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