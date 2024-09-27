У пункті пропуску "Ужгород" на кордоні Словаччини 30 вересня обмежать рух вантажівок
Київ • УНН
У пункті пропуску "Вишнє Нємецьке – Ужгород" 30 вересня 2024 з 8:00 до 18:00 буде частково обмежено рух вантажів. Це пов'язано з технічним обслуговуванням ваг на словацькій стороні кордону.
У пункті пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород" 30 вересня буде частково обмежено рух вантажівок, попередили у п'ятницю у Держмитслужбі, пише УНН.
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"Митниця Словацької Республіки повідомляє про тимчасові обмеження руху вантажного транспорту у пункті пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород", - ідеться у повідомлення.
Як вказано, 30 вересня 2024 року з 8:00 до 18:00 буде частково обмежено рух вантажів у звʼязку з технічним обслуговуванням дорожньо-осьових ваг на словацькій стороні кордону.
У цей період рух, як повідомляється, буде організовано по одній смузі, яка буде позначена тимчасовою дорожньою розміткою. Водіїв транспортних засобів просять бути уважними та дотримуватись вказівок тимчасових дорожніх знаків і місцевих служб.
Українців попередили про можливі ускладнення руху на пункті пропуску на кордоні з Угорщиною25.09.24, 10:57 • 13057 переглядiв