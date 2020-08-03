В ДТП с мотоциклами и легковушкой травмировались три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На Прикарпатье в ДТП с участием двух мотоциклов и авто один человек погиб, трое - травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает УНН.
"3 августа в 00:08 в селе Драгомирчаны Тысменицкого района на автодороге государственного значения Н-09 сообщением "Мукачево - Львов" произошло столкновение двух мотоциклов и одного автомобиля Toyota. На мотоциклах находилось по два человека, в автомобиле - четыре человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели обследовали прилегающую территорию места ДТП и ликвидировали последствия аварии.
"В результате происшествия один человек погиб, три человека травмированы. Пассажиры и водитель автомобиля не травмировались. С места ДТП тремя каретами скорой медицинской помощи травмированных госпитализировали в лечебное учреждение", - добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, на Закарпатье легковушка влетела в дерево, погибли два человека.