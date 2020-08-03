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У ДТП із мотоциклами та легковиком травмувалися троє людей

У ДТП із мотоциклами та легковиком травмувалися троє людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Прикарпатті у ДТП за участі двох мотоциклів та автівки одна людина загинула, троє - травмовані. Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС в Івано-Франківській області, передає УНН.

"3 серпня о 00:08 у селі Драгомирчани Тисменицького району на автодорозі державного значення Н-09, сполученням "Мукачево – Львів" відбулося зіткнення двох мотоциклів та одного автомобіля Toyota. На мотоциклах перебувало по дві особи, в автомобілі – чотири особи", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники обстежили прилеглу територію місця ДТП та ліквідували наслідки аварії.

"В результаті події одна особа загинула, три особи травмовано. Пасажири та водій автомобіля не травмувалися. З місця ДТП трьома каретами швидкої медичної допомоги травмованих осіб госпіталізовано до лікувального закладу", – додали в ДСНС.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті легковик влетів у дерево, загинули двоє людей.

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