На Прикарпатье разоблачили "реабилитационные центры", где незаконно удерживали людей с зависимостью

"6 июля в результате совместной спецоперации полицейские пресекли незаконное функционирование учреждений в городе Ивано-Франковске и в селе Угринов, которые под вывеской реабилитационных центров для алко- и наркозависимых лиц незаконно удерживали людей. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили, что в учреждения под предлогом реабилитации помещали лиц с наркотической или алкогольной зависимостью, незаконно и принудительно удерживали в течение определенного периода времени и "лечили" за деньги, полученные путем от близких родственников.

Данные учреждения размещались в частных домах. Руководители данных "реабилитационных центров" не имели никаких разрешительных документов на занятие таким видом деятельности и никакого отношения к медицинской сфере. Хотя позиционировали себя именно таким образом.

В заведениях находилось около сорока человек, прибывших из разных областей Украины. По собственной воле покинуть центр пациенты не могли, поскольку они находились под постоянным наблюдением персонала.

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Отмечается, что полицейские провели по адресам домов обыски, во время которых изъяли учредительные документы, штампы и печати предприятия, документацию на лиц, проходивших "реабилитацию", а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности - расписки пациентов, договоры о предоставлении услуг и условия оплаты, деньги, компьютерную технику и тому подобное. Также в помещении центра были обнаружены лица, которые на момент обыска проходили принудительное лечение.

Правоохранители подозревают группу мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, выходцев из восточных областей, проживающих на территории Ивано-Франковской области. Их подозревают в содержании мест незаконного лишения свободы людей, которые, по предварительным данным, страдают от алко- и наркозависимости. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к указанной деятельности.

В МВД добавили, что схема выглядела следующим образом: в Ивано-Франковской области в публичных местах распространялись объявления о предоставлении реабилитационным центром помощи в преодолении пагубной зависимости. Конечно, к ним обращались люди, родственники которых имели такие проблемы. В телефонном разговоре обсуждались дальнейшие детали.

Проживали удерживаемые в комнатах по несколько человек в условиях казарменного положения. Лишь иногда их выпускали во двор, но и там они находились под наблюдением. Все документы, которые были у "пациентов" в наличии, отбирали и хранили без доступа. Звонки и разговоры по мобильным телефонам также контролировались.

В настоящее время продолжается расследование уголовного производства по ч.3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причастные к противоправной деятельности людей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, правоохранители в Одессе задержали группу людей, которые подозреваются в незаконной организации якобы центра реабилитации для людей с нарко- и алкозависимостью.