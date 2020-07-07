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На Прикарпатті викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували людей із залежністю

На Прикарпатті викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували людей із залежністю

Київ • УНН

 • 11016 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. На Івано-Франківщині поліція викрила "реабілітаційні центри", де незаконно утримували людей із залежністю та "лікували" за гроші родичів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

"6 липня у результаті спільної спецоперації поліцейські припинили незаконне функціонування закладів у місті Івано-Франківську та в селі Угринів, які під вивіскою реабілітаційних центрів для алко- та наркозалежних осіб незаконно утримували людей. Триває досудове розслідування", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що до закладів під приводом реабілітації поміщали осіб з наркотичною чи алкогольною залежністю та незаконно та примусово утримували впродовж певного періоду часу та "лікували" за гроші, отримані шляхом від близьких родичів.

Дані заклади розміщувались у приватних будинках. Керівники даних "реабілітаційних центрів" не мали жодних дозвільних документів на зайняття таким видом діяльності та жодного відношення – до медичної сфери. Хоча позиціонували себе саме таким чином.

У закладах перебувало близько сорока людей, які прибули з різних областей України. З власної волі залишити центр пацієнти не могли, оскільки вони перебували під постійним наглядом персоналу.

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Зазначається, що поліцейські провели за адресами будинків обшуки, під час яких вилучили установчі документи, штампи та печатки підприємства, документацію на осіб, які проходили "реабілітацію", а також інші речові докази протиправної діяльності - розписки пацієнтів, договори про надання послуг та умови оплати, гроші, комп'ютерну техніку тощо. Також у приміщенні центру були виявлені особи, які на момент обшуку проходили примусове лікування.

Правоохоронці підозрюють групу чоловіків віком від 30 до 40 років, вихідців зі східних областей, які проживали на території Івано-Франківської області. Їх підозрюють в утриманні місць незаконного позбавлення волі людей, які, за попередніми даними, страждають від алко- та наркозалежності. Тривають подальші заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вказаної діяльності.

У МВС додали, що схема виглядала наступним чином: на Івано-Франківщині у публічних місцях розповсюджувались оголошення про надання реабілітаційним центром допомоги у подоланні згубної залежності. Звісно, до них звертались люди, родичі яких мали такі проблеми. У телефонній розмові обговорювались подальші деталі.

Проживали утримувані у кімнатах по кілька осіб в умовах казармового положення. Лише іноді їх випускали у двір, але й там вони знаходились під пильним наглядом. Усі документи, які були у "пацієнтів" в наявності, відбирали і зберігали без доступу. Дзвінки та розмови по мобільних телефонах також контролювались.

На даний час продовжується розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України, у рамках якого встановлюються усі обставини та причетні до протиправної діяльності особи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Нагадаємо, правоохоронці в Одесі затримали групу людей, які підозрюються у незаконній організації нібито центру реабілітації для людей з нарко- та алкозалежністю. 

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