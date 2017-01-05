На Прикарпатье судят должностное лицо за разворовывание государственного бюджета
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 5 января. УНН. Долинским отделом прокуратуры направлен в суд обвинительный акт по ч.2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины в отношении юридического лица публичного права, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.
Установлено, что указанное должностное лицо, зная о том, что работники предприятия не находились на рабочем месте, а находились за пределами территории Украины, действуя в интересах последних, вносил заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени.
В результате последним незаконно выплачено 66 тыс. 143 грн заработной платы и проведено начисление единого социального взноса на сумму 25 тыс. 86 грн.
Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение будет рассматривать суд.