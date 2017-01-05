На Прикарпатті судять посадовця за розкрадання державного бюджету

Установлено, що вказаний посадовець, достовірно знаючи про те, що працівники підприємства не перебували на робочому місці, а знаходилися за межами території України, діючи в інтересах останніх, вносив завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу.

Внаслідок цього останнім незаконно виплачено 66 тис. 143 грн заробітної плати та зайво проведено нарахування єдиного соціального внеску на суму 25 тис. 86 грн.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт розглядатиме по суті суд.