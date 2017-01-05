На Прикарпатті судять посадовця за розкрадання державного бюджету
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 5 січня. УНН. Долинським відділом прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт за ч.2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України щодо посадовця юридичної особи публічного права, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.
Установлено, що вказаний посадовець, достовірно знаючи про те, що працівники підприємства не перебували на робочому місці, а знаходилися за межами території України, діючи в інтересах останніх, вносив завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу.
Внаслідок цього останнім незаконно виплачено 66 тис. 143 грн заробітної плати та зайво проведено нарахування єдиного соціального внеску на суму 25 тис. 86 грн.
Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт розглядатиме по суті суд.