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На Прикарпатье ищут пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку

На Прикарпатье ищут пропавшую без вести несовершеннолетнюю девушку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 марта. УНН. На Прикарпатье ищут несовершеннолетнюю девушку, которая днем 24 марта ушла из дома и до сих пор вернулась. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

Цитата:

"Полицейские Ивано-Франковской области разыскивают несовершеннолетнюю жительницу села Подлесье Тисменицкого района Костышину Любомиру Дмитриевну, 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Детали

Девушка 24 марта около 14.00 ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 170 см, плотного телосложения, лицо круглое, глаза карие, черные широкие брови, волосы прямые длинные темно-русые.

Была одета в куртку черного цвета, черные джинсы, белые кроссовки, черную кепку, черную защитную маску.

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