На Прикарпатті шукають зниклу безвісти неповнолітню дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Прикарпатті шукають неповнолітню дівчину, яка вдень 24 березня пішла з дому та до цього часу повернулася. Про це УНН повідомили у відділ комунікації ГУНП в Івано-Франківській області.
Цитата:
"Поліцейські Івано-Франківщини розшукують неповнолітню мешканку села Підлісся Тисменицького району Костишин Любомиру Дмитрівну, 2005 року народження", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Дівчина 24 березня близько 14.00 пішла з дому і по цей час її місце перебування невідоме.
Прикмети дівчини: зріст 170 см, міцної статури, обличчя кругле, очі карі,чорні широкі брови, волосся пряме довге темно-русяве.
Була одягнута в куртку чорного кольору, чорні джинси, білі кросівки, чорну кепку, чорну захисну маску.
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