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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43075 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103833 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125716 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133155 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169644 просмотра

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7 марта, 15:45 • 141272 просмотра

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На Прикарпатье спасатели 6 часов искали 13 туристов-грибников

На Прикарпатье спасатели 6 часов искали 13 туристов-грибников

Киев  •  УНН

 • 7706 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Верховинском районе во время сбора грибов в лесу заблудилась группа туристов в количестве 13 человек, из них 3 детей. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает УНН.

Как сообщили спасатели, 15 июля в 20:10 к ним поступила информация о том, что во время сбора грибов в лесу заблудилась группа туристов. По предоставленным координатам, грибники заблудились в районе горы Маришевская, вблизи села Быстрец Верховинского района.

Для проведения поисково-спасательных работ выехали сотрудники Ворохтянского поисково-спасательного отделения специальной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГоСЧС в области, 5 человек и 1 единица техники и работники Верховинского поисково-спасательного отделения специальной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГоСЧС в области, 5 человек и 1 единица техники.

"Сегодня, 16 июля в 02:16 верховинские спасатели нашли заблудившихся грибников и в 5:12 спустили в село Быстрец Верховинского района. Состояние удовлетворительное", - сообщили спасатели.

Напомним, ранее во время прогулки в лесу на Закарпатье заблудилась жительница Киева.

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