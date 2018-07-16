На Прикарпатье спасатели 6 часов искали 13 туристов-грибников
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Верховинском районе во время сбора грибов в лесу заблудилась группа туристов в количестве 13 человек, из них 3 детей. Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает УНН.
Как сообщили спасатели, 15 июля в 20:10 к ним поступила информация о том, что во время сбора грибов в лесу заблудилась группа туристов. По предоставленным координатам, грибники заблудились в районе горы Маришевская, вблизи села Быстрец Верховинского района.
Для проведения поисково-спасательных работ выехали сотрудники Ворохтянского поисково-спасательного отделения специальной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГоСЧС в области, 5 человек и 1 единица техники и работники Верховинского поисково-спасательного отделения специальной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГоСЧС в области, 5 человек и 1 единица техники.
"Сегодня, 16 июля в 02:16 верховинские спасатели нашли заблудившихся грибников и в 5:12 спустили в село Быстрец Верховинского района. Состояние удовлетворительное", - сообщили спасатели.
Напомним, ранее во время прогулки в лесу на Закарпатье заблудилась жительница Киева.