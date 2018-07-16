На Прикарпатті рятувальники шість годин шукали 13 туристів-грибників
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Верховинському районі підчас збору грибів у лісі заблукала група туристів в кількості 13 чоловік, з них 3 дітей. Про це повідомила прес-служба ДСНС України в Івано-Франківській області, передає УНН.
Як повідомили рятувальники, 15 липня о 20:10 до них надійшла інформація про те, що під час збору грибів у лісі заблукала група туристів. За наданими координатами, грибники заблукали в районі гори Маришевська, поблизу села Бистрець Верховинського району.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхали працівники Ворохтянського пошуково-рятувального відділення спеціальної пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області, 5 чоловік на 1 одиниці техніки та працівники Верховинського пошуково-рятувального відділення спеціальної пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області, 5 чоловік на 1 одиниці техніки.
“Сьогодні, 16 липня о 02:16 верховинські рятувальники знайшли заблукалих грибників та о 05:12 звели до села Бистрець Верховинського району. Стан задовільний”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, раніше під час прогулянки у лісі на Закарпатті заблукала мешканка Києва.